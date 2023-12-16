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Національне радіо Болгарії зняло з трансляції інтерв'ю з російським послом і пояснило чому (доповнено)

Напередодні своє обурення з приводу появи запису оприлюднило українське посольство в Болгарії.

Національне радіо Болгарії зняло з трансляції інтерв'ю з російським послом і пояснило чому (доповнено)
Посол Росії в Болгарії Елеонора Митрофанова
Фото: BGNES

Болгарське національне радіо зняло з трансляції інтерв'ю з російським послом у Болгарії Елеонорою Митрофановою.

Про це у фейсбуці написав ведучий Петар Волгін.

За його словами, проти участі Митрофанової в етері радіо протестував керівник однієї з фракцій болгарського парламенту Делян Пеєвський.

Перед цим українське посольство в Болгарії теж висловило своє обурення з приводу появи в етері БНР представниці країни-агресорки.

"Посольство України висловлює велике розчарування та глибоке обурення через оголошення про те, що представник кремлівського режиму - посол РФ буде гостем програми "Політично некоректно", на Болгарському національному радіо. Надання національними болгарськими ЗМІ можливості виражати пропаганду чиновнику держави-агресора є грубим порушенням професійних та моральних норм у журналістиці", - йшлося в заяві.

Також посольство повідомило, що направило офіційне звернення до Національних зборів та відповідальних установ Болгарії з проханням провести розслідування за порушення професійних, моральних та етичних норм цією трансляцією на Болгарському національному радіо, яка "працює лише для підтримки російської пропаганди та дезінформації".

Доповнення. Генеральний директор Болгарського національного радіо Мілен Мітєв заявив, що у ЗМІ існує свобода слова. Але є і редакційні стандарти. За їх дотриманням стежить Програмна рада, передає "Європейська правда".

"Інтерв'ю було записане заздалегідь, і сьогодні Програмна рада Болгарського національного радіо 15 голосами "за" і одним, що утримався вирішила не транслювати його в ефірі через недотримання журналістських стандартів", – сказав Мітєв.

Гендиректор радіо зазначив, що це рішення ґрунтується на "виявлених фактах недотримання редакційних стандартів". Також Мітєв висловив "наївне сподівання", що цей крок не сприймуть як цензуру.

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