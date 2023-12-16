Угорщина офіційно підтвердила, що заветує вступ Болгарії до Шенгену через податок на транзит російського газу

Угорське Міністерство закордонних справ заявило, що Будапешт накладе вето на вступ Болгарії до Шенгенської зони, якщо країна не скасує податок на транзит російського газу, передає Reuters.

"Ми чітко дали зрозуміти болгарам, що якщо вони збережуть це в силі надовго, якщо вони надовго поставлять під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини, то ми накладемо вето на їхній вступ до Шенгену", - сказав глава МЗС Петер Сійярто.

Він додав, що Угорщина зніме вето, як тільки Софія скасує податок.

У той час як країни Західної Європи доклали великих зусиль, щоб відмовитися від російського газу, Угорщина отримує 4,5 мільярда кубометрів блакитного палива на рік із Росії відповідно до угоди, підписаної у 2021 році. Транзит відбувається здебільшого через Болгарію та Сербію.

Сійярто сказав, що крок Болгарії, який, за його словами, суперечить європейським правилам, ставить під загрозу безпеку газопостачання не лише до Угорщини, а й до Сербії та Північної Македонії.

Що відомо про податок Болгарії на транзит російського газу

Болгарія запровадила податок на транзит російського газу у жовтні. Згідно із законом, запроваджується збір у розмірі 20 болгарських левів ($10,76) за мегават-годину газу російського походження. Документ спрямований на імплементацію санкцій ЄС проти Росії, запроваджених у відповідь на її вторгнення в Україну.