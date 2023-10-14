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Болгарія запровадила податок на транзит російського газу

Такі дії розкритикувала Угорщина.

Болгарія запровадила податок на транзит російського газу
Фото: EPA/UPG

Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію. Про це пише Bloomberg.

Новий законопроект був опублікований напередодні і набуває чинності невідкладно. Згідно документу запроваджується збір у розмірі 20 болгарських левів ($10,76) за мегават-годину газу російського походження.

Документ спрямований на імплементацію санкцій ЄС проти Росії, запроваджених у відповідь на її вторгнення в Україну.

Його ціллю є "справедливе оподаткування прибутку, отриманого на території держави, та збільшення надходжень до бюджету".

Сама Болгарія не імпортує газ з РФ, однак вона є важливим маршрутом для палива до інших країн. 

Майже половина російського трубопровідного газу надходить до Болгарії з Туреччини через "Турецький потік" для подальшого транспортування до Угорщини, Сербії та інших частин Південної Європи.

Дії Болгарії вже розкритикував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Він назвав таке рішення загрозою газопостачанню іншого члена ЄС (йдеться про Угрощину, яка імпортує російський газ) і суперечить європейській солідарності, правилам і є неприйнятним.

Нагадаємо, Молдова більше не використовує російський природний газ або електроенергію після початку повномасштабної війни в Україні.

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