Болгарія допоможе з мовними курсами для українських пілотів

Міністр оборони Рустем Умєров і міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев підписали меморандум, що розширює сферу двостороннього співробітництва.

Про це Умєров повідомив у соцмережі Х.

"Значущі результати зустрічі з моїм болгарським колегою Тодором Тагаревим. Ми підписали меморандум, що розширює сферу двостороннього співробітництва, включно з кіберзахистом, стратегічними комунікаціями, отриманням військово-технічної підтримки. Документ також закладає основу для майбутньої оборонної взаємодії та військового співробітництва", - написав він.

Крім того, Болгарія допоможе з курсами англійської мови майбутнім українським пілотам F-16.

"Вдячний за важливу підтримку міністра Тагарева й усього болгарського народу", - додав Умєров.

Нагадаємо, у вересні парламент Болгарії підтримав рішення передати Україні несправні ракети С-300.