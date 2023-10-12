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​У Херсоні росіяни влучили в будівлю університету

Унаслідок обстрілу в приміщенні пробитий дах та обвалилася стеля.

​У Херсоні росіяни влучили в будівлю університету

Росіяни під час обстрілу міста Херсон влучили у будівлю Херсонського державного університету.

Про це повідомив у фейсбуці ректор навчального закладу Олександр Співаковський.

"Годину тому агресор вдарив по актовій залі університету. Що до цього додати?", - написав він і опублікував фото

На знімках видно, що внаслідок обстрілу в приміщенні пробитий дах та обвалилася стеля.

Херсонський державний університет - один із найстаріших навчальних закладів Півдня України. Університет заснували під час Першої світової війни в листопаді 1917 року.

Нагадаємо, що російські війська зранку 12 жовтня обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега і влучили в дитячу лікарню. Також цієї ночі окупанти також обстріляли Чорнобаївку, загинув чоловік. Ворог бив по житловому сектору. Зранку росіяни знову обстрілювали Чорнобаївку. Є загиблий.

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