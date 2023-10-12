Данія та Чехія передадуть Україні 50 БМП і танків

Допомогу Україні планують продовжити і в 2024 році та, при необхідності, в довгостроковій перспективі.

У найближчі місяці Данія та Чехія за кошти уряду Данії передадуть Збройним силам України бойові машини піхоти, бойові танки, важке озброєння та інше обладнання з виробництва та складів чеських приватних компаній.

Про це повідомляє Міноборони Чехії.

“Данія та Чехія об’єднали зусилля в проєкті, мета якого – підтримати українців сучасною зброєю у боротьбі за свободу, демократію та право на самовизначення проти російської агресії”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в рамках першої частини проєкту обидві держави планують поставки майже 50 бойових машин піхоти та основних бойових танків, 2500 пістолетів, 7000 гвинтівок, 500 ручних кулеметів та 500 снайперських гвинтівок, засобів радіоелектронної боротьби та інше.

Також повідомляється, що завдяки такій формі співпраці можна буде продовжити військову допомогу Україні не лише в найближчі місяці, а й у 2024 році та, при необхідності, в довгостроковій перспективі.

Поставка включає як сучасне чеське озброєння, так і відремонтовану техніку, яка вже перебуває на озброєнні українських Збройних Сил. Перелік створено з урахуванням вимог та потреб Збройних Сил України з метою посилення їх боєздатності.

Обидві країни планують надалі передати Україні 500 великокаліберних кулеметів, 280 безвідкатних гармат, 7000 одиниць протитанкової зброї, 10 000 ручних гранат і 60 мінометних систем. У поставку також увійде значна кількість систем боротьби з дронами.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони Іспанії підтвердило передачу Україні шести пускових установок ЗРК Hawk. Також країна передасть боєприпаси для артилерії, важкі кулемети та спорядження.

Міноборони України планує з вересня 2026 року сертифікацію військової освіти відповідно до стандартів НАТО. Подачі відповідних документів передуватиме інституційний аудит професійної військової освіти за участю радників та партнерів Альянсу.