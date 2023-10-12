ГУР не має доказів смерті Пригожина, – Буданов

Те, що в Росії заявили про його смерть, послабило цю групу найманців.

Українська розвідка не має даних про підтвердження загибелі лідера "групи Вагнера" Євгена Пригожина. Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів у інтерв'ю УП.

Те, що в Росії заявили про його смерть, послабило цю групу найманців. За словами Буданова, для України це позитив, адже "вагнерівці" були дуже серйозними супротивниками, коли діяли в складі ПВК.

"Але ви маєте пам'ятати, що коли вони почали вихід з Бахмуту, я ж сказав, що більше ми їх як ПВК «Вагнер» в Україні не побачимо. Зрештою, ви можете це побачити зараз", – сказав він.

Колишні "вагнерівці" зараз укладають контракти із Росгварією, але в невеликій кількості і кожен окремо. Буданов вважає, що смерть Пригожина в контексті війни "дає величезний шанс і надію на те, що ПВК «Вагнер» як єдиний організм не буде тут воювати. Це насправді була величезна проблема для України. Хто б що там не казав, але вони вміли воювати".

Після заколоту Пригожина російського генерала Суровікіна зняли з посади і він втратив минулий вплив.

"Але, зрештою, знову ж таки, для України це добре. Він був досить жорсткий у прийнятті рішень і не боявся брати на себе відповідальність. А це для нас проблема", – сказав Буданов.

За його словами, зараз у Кремлі на будь-яке рішення Росії може впливати голова адміністрації президента Вайно. Щодо економічних питань вплив має його заступник Кирієнко, який, як раніше говорив секретар РНБО Олексій Данілов, придумав знищувати українську енергетичну інфраструктуру.

У військовому плані вплив зберіг міністр оборони Шойгу. Також – генерал Беседа.

"Але є людина, яка завжди приносила проблеми Україні. Це генерал Беседа (керівник 5 служби ФСБ – УП). Дуже проблемна людина. Він багато зла накоїв для України", – додав Буданов.

Нагадаємо, у вересні президент Володимир Зеленський говорив, що, за українськими даними, розпорядження про вбивство Пригожина дав Путін. New York Times писало, що похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки.

Літак з Пригожиним на борту зазнав аварії 23 серпня – рівно через два місяці після того, як власник найманців оголосив заколот та похід на Москву.