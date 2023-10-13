Найкращі професійні маски для волосся — топ-5 пропозицій від відомих брендів

Щоденне миття, термоукладання, необережне розчісування, прогулянки в спеку на сонці, відмова від головних уборів взимку — все це негативно позначається на локонах, і не кожні професійні маски для волосся можуть їх відновити. Якщо пасма стали тьмяними, ламкими і сухими, значить настав час скористатися важкою артилерією. Ми вибрали 5 популярних товарів на сайті makeup.com.ua з позитивними відгуками та високими рейтингами, які забезпечують салонний догляд в домашніх умовах.

5 найкращих професійних масок для волосся на думку покупців та майстрів

Olaplex №8 Bond Intense Moisture Mask для відновлення структури (час застосування — 10 хвилин).

Культовий засіб заснований на запатентованій технології. Суперкомплекс відновлює дисульфідні зв’язки, зруйновані під час фарбування, хімічної обробки. Інтенсивне лікування творить дива навіть з посіченими кінчиками, зменшуючи їх ламкість, сплутування. Однак результати вимагають часу — не варто розраховувати на вау-ефект від першого застосування. Після процедури бажано нанести на волосся зволожуючий крем, що не змивається, особливо на кучеряве.

Christophe Robin Color Shield Mask With Camu-Camu Berries для лікування пошкоджень після фарбування, мелірування (3-5 хвилин).

Кремова професійна маска для волосся недарма потрапила до рейтингу найкращих, оскільки живить, надає еластичність, посилює сяйво — забезпечує такий глянцевий блиск, як одразу після фарбування. Вона також зберігає яскравість кольору, утримує вологу, захищає від зовнішніх агресивних чинників. Захисний бар’єр утворюють вітаміни, антиоксиданти. Формула також має кислий pH, що дозволяє легко повернути кольору яскравість та блиск. Завдяки легкій текстурі вона добре вбирається, не обтяжує, не залишає жирності.

La'dor Eco Hydro LPP Treatment з протеїнами від пошкоджень (10 хвилин).

Концентрована професійна маска для волосся з поліпептидами без силікону розроблена спеціально для лікування локонів після фарбування, хімічної завивки — її компоненти заповнюють пошкоджені проміжки. Молочна кислота м’яко видаляє відмерлі клітини і чудово зволожує. А гідролізований колаген, пантенол, олія насіння жожоба, протеїни шовку розгладжують волоски, діють як антистатик.

Davines Nourishing reparing Mask для посиленого живлення (10-15 хвилин).

Італійська компанія відома прихильністю до етичного виробництва. Свою найкращу професійну маску для волосся виготовляє з суперефективних інгредієнтів для зволоження, захисту від стресу — ризобіанової камеді, оливкової, вишневої олії та жожоба. Формула контролює завитки та робить їх оформленими, значно полегшує розчісування, зменшує пухнастість.

Joico Hydrasplash Hydrating Jelly Mask для зволоження (5 хвилин).

Унікальний гелевий засіб наповнює пересушені пасма вологою і не обтяжує. Морські водорості, кокосова вода та інші кондиціонуючі інгредієнти у професійній масці для волосся зміцнюють їх структуру, гарантують 24-годинне зволоження, легке розчісування, природній блиск. Технологія Smartrelease — ліпосомальна система доставки корисних сполук — доставляє аргінін, кератин у зруйновані ділянки та захищає від шкідливого впливу навколишнього середовища.