​Укрзалізниця попередила про зміну руху низки потягів через сходження вантажних вагонів

Через сходження вантажних вагонів на перегоні Бердичів - Козятин буде змінено маршрут низки пасажирських поїздів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Таким чином, через Жмеринку та Підволочиськ із затримкою до двох годин слідуватимуть наступні поїзди:

7 Київ - Чернівці

95 Київ - Рахів

49 Київ - Трускавець.

Поїзд 23 Київ - Хелм прямує зміненим маршрутом через Коростень і Шепетівку із затримкою близько години.

Поїзд 78 Ковель - Одеса прямуватиме через Бердичів, Житомир, Фастів, Козятин із затримкою до трьох годин.

Поїзд 6 Ясіня - Запоріжжя слідуватиме через Шепетівку, Коростень і Фастів із затримкою до трьох годин БЕЗ зупинки по станції Бердичів. Пасажирів від Бердичева на цей рейс у дніпровському напрямку довеземо до Фастова поїздом 78 із подальшою пересадкою на придбані місця. Пасажирів цього рейсу ДО Бердичева натомість готують до пересадки на поїзд 88 у Фастові.

Нагадаємо, у вересні через ворожий обстріл тимчасово обмежували рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном.