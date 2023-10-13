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​Укрзалізниця попередила про зміну руху низки потягів через сходження вантажних вагонів

Подія трапилась на перегоні Бердичів-Козятин.

​Укрзалізниця попередила про зміну руху низки потягів через сходження вантажних вагонів
Фото: Укрзалізниця

Через сходження вантажних вагонів на перегоні Бердичів - Козятин буде змінено маршрут низки пасажирських поїздів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Таким чином, через Жмеринку та Підволочиськ із затримкою до двох годин слідуватимуть наступні поїзди:

  • 7 Київ - Чернівці
  • 95 Київ - Рахів
  • 49 Київ - Трускавець.

Поїзд 23 Київ - Хелм прямує зміненим маршрутом через Коростень і Шепетівку із затримкою близько години.

Поїзд 78 Ковель - Одеса прямуватиме через Бердичів, Житомир, Фастів, Козятин із затримкою до трьох годин.

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Поїзд 6 Ясіня - Запоріжжя слідуватиме через Шепетівку, Коростень і Фастів із затримкою до трьох годин БЕЗ зупинки по станції Бердичів. Пасажирів від Бердичева на цей рейс у дніпровському напрямку довеземо до Фастова поїздом 78 із подальшою пересадкою на придбані місця. Пасажирів цього рейсу ДО Бердичева натомість готують до пересадки на поїзд 88 у Фастові. 

Нагадаємо, у вересні через ворожий обстріл тимчасово обмежували рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном.

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