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Осінні канікули в Києві розпочнуться 23 жовтня

Канікули триватимуть до 29 жовтня.

Осінні канікули в Києві розпочнуться 23 жовтня
Фото: unian.net

В Києві 23 жовтня розпочнуться осінні канікули. Вони триватимуть до 29 жовтня включно.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Причин для їх перенесення наразі немає. До початку канікул заклади освіти Києва продовжать роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах, з огляду на безпекову ситуацію та дотримуючись алгоритму дій у разі оголошення повітряної тривоги до початку навчання”, - зазначили в КМДА.

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Уточнюється, що під час канікул у закладах освіти для учнів організують гурткову роботу та компенсаторні заняття з різних предметів. 

Також міські установи підготували для вчителів низку вебінарів та тренінгів із питань психологічної підтримки та з підвищення професійної майстерності.

Водночас київські заклади дошкільної освіти та позашкільнні заклади під час канікул продовжать роботу у тому форматі, в якому працюють зараз.

Нагадаємо, укриття в закладах дошкільної освіти в Києві будуть недоступні для сторонніх осіб.

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