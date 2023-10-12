Житель Харківщини підірвався на невідомому вибуховому пристрої

Потерпілого доставили до лікарні.

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Житель Харківщини підірвався на невідомому вибуховому предметі.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Інцидент трапився у полі між селами Явірське та Вовчий Яр Ізюмського району.

Внаслідок вибуху 47-річний житель отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні для надання допомоги.

Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, напередодні у полі біля села Гракове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє молодих чоловіків.

Днями у Чернігові чоловік отримав поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої, і потрапив до лікарні.