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Житель Харківщини підірвався на невідомому вибуховому пристрої

Потерпілого доставили до лікарні.

Житель Харківщини підірвався на невідомому вибуховому пристрої
Фото: Поліція Харківщини

Житель Харківщини підірвався на невідомому вибуховому предметі.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Інцидент трапився у полі між селами Явірське та Вовчий Яр Ізюмського району.

Внаслідок вибуху 47-річний житель отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні для надання допомоги.

Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, напередодні у полі біля села Гракове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє молодих чоловіків.

Днями у Чернігові чоловік отримав поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої, і потрапив до лікарні.

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