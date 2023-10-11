На Харківщині двоє чоловіків загинули від вибуху невідомого пристрою

У полі біля села Гракове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє молодих чоловіків.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"Сьогодні у полі біля с. Гракове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє молодих чоловіків. Від отриманих травм обидва загинули", - написав він.

Зараз на місці підриву працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, 9 жовтня в Чернігові 47-річний чоловік отримав поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої і потрапив до лікарні.