ЗМІ: Росія вдарила по морському газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, пошкоджено інтернет-кабель
ЗМІ: Росія вдарила по морському газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, пошкоджено інтернет-кабель
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
ХАМАС заявив, що відкритий до переговорів з Ізраїлем
ХАМАС заявив, що відкритий до переговорів з Ізраїлем
Суддя Верховного суду, яка отримує пожиттєві мільйонні виплати від держави, має російське громадянство
Суддя Верховного суду, яка отримує пожиттєві мільйонні виплати від держави, має російське громадянство
На Закарпатті стався землетрус
На Закарпатті стався землетрус
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
ГоловнаСуспільствоПодії

На Харківщині двоє чоловіків загинули від вибуху невідомого пристрою

На місці підриву працюють екстрені служби

На Харківщині двоє чоловіків загинули від вибуху невідомого пристрою
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

У полі біля села Гракове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє молодих чоловіків.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"Сьогодні у полі біля с. Гракове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє молодих чоловіків. Від отриманих травм обидва загинули", - написав він.

Зараз на місці підриву працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, 9 жовтня в Чернігові 47-річний чоловік отримав поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої і потрапив до лікарні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies