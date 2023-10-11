Голова "Нафтогазу": Україна має майбутнє "повербанка" Європи

Голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов упевнений, що Україна має майбутнє так званого "повербанка" Європи.

Про це він розповів в інтерв`ю LB.ua.

"На найближчий період (пріоритетними для України) будуть проєкти та програми енергоефективних заходів. Про що ми давно говоримо. Але лише запровадження ринку енергії пришвидшить ці програми. Бо вони стануть економічно обґрунтованими та комерційно цікавими для бізнесу", - сказав заявив він.

По-друге, за його словами, є стратегічний напрям розвитку енергетики країни.

"І я особисто впевнений, що Україна має майбутнє так званого повербанка Європи. Тобто це країна, яка виробляє, продукує багато енергії. Яка може її зберігати, яка фактично є таким надійним повербанком, енергетичним хабом для Європи. І це сховища природного газу, які вже є найбільшими. Це питання генерації електричної енергії різного характеру. Зокрема, вітрова генерація матиме величезне значення. Це також питання видобутку вуглеводнів – і газу, і нафти", - зазначив голова НАК.

"Енергетика в реформованій країні (я наголошую - реформованій) має величезні перспективи. Стане ключовим важелем розвитку цієї держави. І наше завдання – умову про реформування виконати вже зараз, ще до завершення війни. Настав цей момент. Це треба робити", - додав Чернишов.