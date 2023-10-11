ЗМІ: Росія вдарила по морському газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, пошкоджено інтернет-кабель
ЗМІ: Росія вдарила по морському газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, пошкоджено інтернет-кабель
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
ХАМАС заявив, що відкритий до переговорів з Ізраїлем
ХАМАС заявив, що відкритий до переговорів з Ізраїлем
Суддя Верховного суду, яка отримує пожиттєві мільйонні виплати від держави, має російське громадянство
Суддя Верховного суду, яка отримує пожиттєві мільйонні виплати від держави, має російське громадянство
На Закарпатті стався землетрус
На Закарпатті стався землетрус
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
ГоловнаСуспільствоЖиття

Голова "Нафтогазу": Україна має майбутнє "повербанка" Європи

Чернишов упевнений, що енергетика в реформованій Україні має "величезні перспективи".

Голова "Нафтогазу": Україна має майбутнє "повербанка" Європи
очільник НАК Олексій Чернишов
Фото: naftogaz.com

Голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов упевнений, що Україна має майбутнє так званого "повербанка" Європи.

Про це він розповів в інтерв`ю LB.ua.

"На найближчий період (пріоритетними для України) будуть проєкти та програми енергоефективних заходів. Про що ми давно говоримо. Але лише запровадження ринку енергії пришвидшить ці програми. Бо вони стануть економічно обґрунтованими та комерційно цікавими для бізнесу", - сказав заявив він.

По-друге, за його словами, є стратегічний напрям розвитку енергетики країни.

"І я особисто впевнений, що Україна має майбутнє так званого повербанка Європи. Тобто це країна, яка виробляє, продукує багато енергії. Яка може її зберігати, яка фактично є таким надійним повербанком, енергетичним хабом для Європи. І це сховища природного газу, які вже є найбільшими. Це питання генерації електричної енергії різного характеру. Зокрема, вітрова генерація матиме величезне значення. Це також питання видобутку вуглеводнів – і газу, і нафти", - зазначив голова НАК.

Підписуйтесь на наш Google News

"Енергетика в реформованій країні (я наголошую - реформованій) має величезні перспективи. Стане ключовим важелем розвитку цієї держави. І наше завдання – умову про реформування виконати вже зараз, ще до завершення війни. Настав цей момент. Це треба робити", - додав Чернишов.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies