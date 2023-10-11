"Нафтогаз" ще до опалювального сезону перевиконав план накопичення газу, - Чернишов

Голова НАК прогнозує, що до початку зими буде накопичено порад 16 млрд кубометрів газу.

До початку зими в українських газосховищах буде накопичено понад 16 млрд кубометрів газу. Таких запасів абсолютно достатньо, щоб упевнено пройти зиму.

Про це в інтерв`ю LB.ua заявив Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Ще є час до початку так званого опалювального сезону. До нього цього року урядом України поставлено завдання накопичити 14,7 млрд кубометрів. «Нафтогаз» навіть перевиконав план. На сьогодні вже є 15,75 млрд кубометрів газу", - сказав він.

Голова НАК прогнозує, що до початку зими буде накопичено порад 16 млрд кубометрів газу.

"Чи достатньо цього? Бо ж цифри в мільярдах кубометрів не завжди зрозумілі людям. Я мушу запевнити, що такі показники абсолютно достатні, щоб упевнено пройти зиму. Також ми продовжимо власний видобуток газу", - запевнив Чернишов.

Він нагадав, що на початок зими минулого року було накопичено близько 14 млрд кубометрів газу.

"Тобто зараз накопичили значно більше, ніж торік. Завдяки чому? Є дві складові результату. Перша та найважливіша — збільшення видобутку українського газу. Завдяки Групі «Нафтогаз» він поступово зростав. Ми виходимо на відмітку +7%, якщо порівнювати з попереднім роком. Також маю зазначити, що вдалося забезпечити умови та посприяти видобутку приватними компаніями, які не могли експортувати вільний ресурс. «Нафтогаз» виходив на ринок закупівель, аби надати можливість цим компаніям видобувати і залишатися ліквідними. І другий фактор — це додатковий об’єм газу від зберігання нерезидентами. Нам вдалося долучити їх, що є важливим результатом", — додав Голова НАК.

Нагадаємо, що Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку.

Раніше Міненерго зазначало, що українська ГТС та ПСГ готові працювати в умовах нульового транзиту російського газу. Також газотранспортна система готова до ОЗП 2023/2024 в умовах викликів війни, а вітчизняні ПСГ можуть бути використані як надійні сховища для зберігання європейського газу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що Україна в цьому опалювальному сезоні краще готова до нового етапу енергетичного терору з боку Росії, який вже розпочався.