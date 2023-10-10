Фонд держмайна виставив на приватизацію перше протезне підприємство

Фонд державного майна України виставив на приватизацію Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Аукціон відбудеться 18 жовтня. Стартова ціна – 49,4 млн грн.

Це перше протезне підприємство, яке ФДМ виставив на приватизацію. У Фонді наголосили, що однією з обов'язкових умов придбання підприємства є збереження профілю його діяльності впродовж 10 років. Також інвестор повинен погасити накопичені борги.

"Останні роки компанія знижує показники роботи та скорочує штат. Якщо у 2020 році тут працювало 87 осіб, то сьогодні майже вдвічі менше – 47. Обсяг реалізації продукції скоротився з 31,7 млн у 2020 році до 11,5 млн у першому півріччі 2023. Більше того, поточна кредиторська заборгованість становить майже 4,2 млн грн", – пояснили причину продажу у Фонді держмайна.

До лоту входять:

три одиниці нерухомого майна площею 3031 м²

шість транспортних засобів

виробниче обладнання.

За інформацією ФДМ, в Україні існує близько 40 приватних компаній, які виготовляють протези і ортези. Фонд держмайна вважає, що приватизовані протезні підприємства з новими власниками, інвестиціями, технологіями, будуть сильними конкурентами на ринку. Крім того, приватні інвестори зможуть залучати досвідчених протезистів, які сьогодні працюють в державних компаніях.

Нагадаємо, минулого місяця ФДМ повідомив, що за рік економічний ефект приватизації державних підприємств склав 5,2 млрд гривень. Із цих коштів 3,8 млрд надійшло до держбюджету, ще 1,4 млрд склали податки та повернені борги.

Влітку прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству економіки та Фонду державного майна створити єдину базу підприємств, що перебувають у власності держави, і обговорив із представниками відомств їх приватизацію.