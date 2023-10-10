МВФ підвищує прогноз економічного зростання України до 2% у 2023 році

Міжнародний валютний фонд переглянув свій прогноз економічного зростання України в цьому році до 2% і очікує зростання її валового внутрішнього продукту на 3,2% у 2024 році.

Про це пише Reuters з посиланням на пресреліз фонду.

У своєму останньому прогнозі МВФ зазначив, що ріст відбувся внаслідок більшого, ніж очікувалося, зростання внутрішнього попиту, оскільки компанії та домогосподарства адаптувалися до вторгнення Росії, інфляція знижувалася, а валютні ринки були стабільними.

Минулого року економіка України скоротилася приблизно на одну третину після вторгнення Москви 24 лютого 2022 року, і раніше Фонд прогнозував скорочення на 3% цього року.

МВФ також заявив, що очікує сповільнення інфляції до 17,7% цього року та до 13% наступного року. Зростання споживчих цін минулого року досягло 26,6%.

“За майже 20 місяців війни загинуло багато солдатів і мирних жителів, мільйони людей втекли за кордон, а експорт з чорноморських портів України був заблокований. Міста у всій Україні зазнали масштабних руйнувань, а енергетичний сектор та інші критично важливі об’єкти часто зазнавали російських ракетних і безпілотних атак. Попри це промисловість та сільське господарство виявилися стійкими та, з допомогою іноземної допомоги, краще адаптувалися та відновились швидше, ніж спочатку очікувалося”, − цитує видання українських посадовців.

Кабінет міністрів України очікує, що ВВП зросте приблизно на 5% цього і наступного року. Попередні урядові дані показали, що за перші дев'ять місяців 2023 року ВВП зріс на 5,3%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, МВФ відновив роботу офісу в Києві, який закрили перед повномасштабним вторгненням Росії.

1 жовтня в Україну прибула делегація МВФ на чолі із заступником директора Європейського департаменту МВФ Умою Рамакрішнан. Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із місією кроки, необхідні для реалізації спільної чотирирічної програми на 15,6 млрд доларів.