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Два приватних курорти «Буковелю» з'єднають дорогою за державний кошт

Йдеться про курорти «Буковель» та «Бистрицю».

Два приватних курорти «Буковелю» з'єднають дорогою за державний кошт
Фото: Free Svydovets

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» уклало з ТОВ «ПБС» три договори загальною вартістю 30,6 млн грн на капітальний ремонт лісової дороги протяжністю 9,2 км. 

Як повідомив антикорупційний сайт NGL.media, ремонтом займатиметься фірма «ПБС», власником якої є засновник «Буковелю». Проект планують завершити до кінця року.

Фото: NGL.media

Дозвіл на будівництво нового курорту у гірському селі Бистриця ТОВ «Буковель» отримало наприкінці 2022 року від Поляницької (Івано-Франківська область) та Усть-Чорнянської (Закарпаття) сільрад. За даними групи екоактивістів Free Svydovets, новий курорт розрахований на одночасний прийом до 25 тис. осіб і матиме понад 200 км лижних трас і 28 підйомників.

«Буковель» та «Бистрицю» і раніше з’єднувала типова лісова дорога, однак тепер компанія «ПБС» за замовлення держпідприємства «Ліси України» почала капітальний ремонт з використанням нетипових для будівництва лісових доріг матеріалів: бітум, бетонна суміш класу М350, портландцемент та гарячекатана арматурна сталь.

Попри те, що за умовами договору передбачений капремонт існуючої лісової дороги, очевидно, що мова йде про будівництво нової дороги з твердим покриттям. Про це також свідчать фото, зроблені 22 серпня активістами Free Svydovets – за два тижні до укладення договору з ТОВ «ПБС». 

Фото: Free Svydovets

На цих фото чітко видно, що будівельна техніка «ПБС» уже розрівняла і суттєво розширила полотно майбутньої дороги.

Ця дорога пролягає теперішньою межею природного заповідника «Горгани», який раніше був значно більшим і включав, у тому числі, і територію, де проходить дорога.

Незалежний еколог, біолог ГО «Українська Природоохоронна група» Єгор Гриник, вважає, що нова дорога таки зашкодить заповіднику.

«Будівництво будь-якої дороги розділяє ліс, а разом з тим зменшується популяція багатьох видів тварин у радіусі кілометра від дороги, що активно використовується», – каже Єгор Гриник.

Кінцевим бенефіціаром і керівником ТОВ «ПБС», створеного у 2004 році, вказана Іванна Непик, але фактично компанія належить екс-депутатові Верховної Ради Олександру Шевченку. Він також є засновником та екс-директором туристичного комплексу «Буковель», що у 2021 році перейшов під контроль Ігоря Палиці, діючого нардепа і бізнес-партнера Ігоря Коломойського, який контролював «Буковель» раніше. 

ТОВ «ПБС» активно займається будівництвом доріг – насамперед, на Івано-Фанківщині, де отримала більше 100 таких підрядів на загальну суму 21,3 млрд грн.

Європейський банк реконструкції та розвитку спрямує 182 млн євро на капітальний ремонт дороги в Україні, яка веде до кордону з Польщею. Будуть удосконалювати дорогу М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська.

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