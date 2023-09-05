Україна залучить від ЄБРР 182 млн євро кредиту на ремонт дороги, що веде до українсько-польського кордону

Європейський банк реконструкції та розвитку спрямує 182 млн євро на капітальний ремонт дороги в Україні, яка веде до кордону з Польщею.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Угоду про внесення змін та викладення в новій редакції Кредитної угоди від 18 грудня 2020 року “Розвиток транс’європейської транспортної мережі (Україна – дорожні коридори)” між Україною та ЄБРР підписав міністр фінансів Сергій Марченко.

Кошти підуть на вдосконалення дороги М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, що веде до кордону України з Польщею.

Кредитна угода між Україною та ЄБРР від 18 грудня 2020 року передбачала надання 450 млн євро на покращення дорожньої інфраструктури та сприяння за маршрутами міжнародних транспортних коридорів шляхом будівництва обходу Львова та капітального ремонту ділянок міжнародної автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса.

Після повномасштабного вторгнення Росії сталося перенаправлення транспортних потоків з морських портів на наземні шляхи, які з'єднують Україну з ЄС. Дорога між Львовом та Равою-Руською є основним маршрутом, що з'єднує Львів із Варшавою і є частиною Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), інтенсивність руху на якому значно зросла з початком війни. Як пояснили у Мінфіні, покращення стану дороги та критичне підвищення безпеки дорожнього руху на цьому шляху є нагальною потребою для покращення транспортних зв’язків між Україною та ЄС.

Нагадаємо, група народних депутатів пропонує Верховній Раді тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, призупинити видатки державного та місцевих бюджетів на благоустрій населених пунктів, будівництво та ремонт об'єктів культури і спорту, утримання державних дач та невикористовуваних об'єктів, оплату чартерних рейсів і відряджень чиновників.

Раніше ЄБРР заявив про подальшу підтримку України - він планує збільшити допомогу нашій державі на 3-5 мільярдів євро.