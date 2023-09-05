Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Стрілянина у Дніпрі: діти загиблого чоловіка розповіли матері, що він сів за кермо п’яним
Стрілянина у Дніпрі: діти загиблого чоловіка розповіли матері, що він сів за кермо п’яним
Міноборони розширило межі придатності до військової служби
Міноборони розширило межі придатності до військової служби
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Бійці ЗСУ про ситуацію на Куп’янському напрямку: "Проти нас воює професійне м’ясо"
Бійці ЗСУ про ситуацію на Куп’янському напрямку: "Проти нас воює професійне м’ясо"
Польща почала висилати ухилянтів з України або тих, хто їм допомагає, − Rzeczpospolita
Польща почала висилати ухилянтів з України або тих, хто їм допомагає, − Rzeczpospolita
Пращники с зеленого континенту
Пращники с зеленого континенту
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
День війни коштує Україні 100 млн доларів державних коштів, – Резніков
День війни коштує Україні 100 млн доларів державних коштів, – Резніков
ГоловнаЕкономікаДержава

Майже 50 тисяч українців доєднались до “Армії відновлення”

Найбільше направлень на роботу було видано у Харківській області - 9 502.

Майже 50 тисяч українців доєднались до “Армії відновлення”
Фото: pkrv.dp.gov.ua

Державна служба зайнятості видала близько 50 тис. направлень на виконання суспільно корисних робіт в рамках “Армії відновлення”.

Про це повідомила пресслужба Державної служби зайнятості.

Станом на 4 вересня 2023 року, починаючи з 1 жовтня 2022 року, участь у суспільно корисних роботах взяли 49 927 українців із 19 областей.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

На оплату за виконання суспільно корисних робіт в рамках “Армії відновлення” було спрямовано 305 млн гривень.

Фото: Державна служба зайнятості

Зазначається, що найбільше направлень на роботу було видано у Харківській (9 502), Полтавській (7 461), Донецькій (5 845), Київській (5 413) та Чернігівській (5 365) областях.

Нагадаємо, за рік програми "єРобота" держава інвестувала у розвиток бізнесу 4 млрд гривень. Уряд ініціював проєкт для надання підтримки бізнесу і стимулювання створення нових робочих місць у липні 2022 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies