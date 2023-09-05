Майже 50 тисяч українців доєднались до “Армії відновлення”

Найбільше направлень на роботу було видано у Харківській області - 9 502.

Державна служба зайнятості видала близько 50 тис. направлень на виконання суспільно корисних робіт в рамках “Армії відновлення”.

Про це повідомила пресслужба Державної служби зайнятості.

Станом на 4 вересня 2023 року, починаючи з 1 жовтня 2022 року, участь у суспільно корисних роботах взяли 49 927 українців із 19 областей.

На оплату за виконання суспільно корисних робіт в рамках “Армії відновлення” було спрямовано 305 млн гривень.

Фото: Державна служба зайнятості

Зазначається, що найбільше направлень на роботу було видано у Харківській (9 502), Полтавській (7 461), Донецькій (5 845), Київській (5 413) та Чернігівській (5 365) областях.

Нагадаємо, за рік програми "єРобота" держава інвестувала у розвиток бізнесу 4 млрд гривень. Уряд ініціював проєкт для надання підтримки бізнесу і стимулювання створення нових робочих місць у липні 2022 року.