Економічний ефект приватизації держпідприємств за рік склав 5,2 млрд гривень, - Фонд держмайна

Із них 3,8 млрд надійшло до держбюджету, 1,4 млрд становлять податки і повернені борги.

За рік економічний ефект приватизації державних підприємств склав 5,2 млрд гривень.

Про це повідомляє Фонд держмайна України.

Із цих коштів 3,8 млрд надійшло до держбюджету, ще 1,4 млрд склали податки та повернені борги.

У ФДМУ зазначили, що процес приватизації набирає обертів і щомісяця приносить сотні мільйонів гривень, які йдуть на підтримку Сил оборони.

Збиткові підприємства, зазначили у Фонді, є "привабливими для реалізації brownfield-проєктів, коли новий інвестор відновлює їх та використовує для запуску нового бізнесу".

Нагадаємо, із 1 січня по 30 червня цього року сума надходжень до держбюджету від приватизаційних аукціонів, проведених Фондом державного майна України, склала 1,82 млрд гривень. Було проведено 210 аукціонів, в яких взяли участь 1 012 учасників. Сумарна переможна ціна по всіх аукціонах в 3,5 рази перевищила стартову.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству економіки та Фонду держмайна створити єдину базу підприємств, що перебувають у власності держави, і обговорив із представниками відомств їх приватизацію.