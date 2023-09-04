Її буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні парламенту.

До Верховної Ради надійшла заява Рустема Умерова про звільнення з посади голови Фонду державного майна України.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від голови Фонду державного майна Рустема Умерова про звільнення з посади", - написав він у фейсбуці і опублікував заяву.

Стефанчук зазначив, що її буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні парламенту.

Рустем Умєров – етнічний кримський татарин, народився в Алушті. Диплом бакалавра за спеціальністю "економіка" і магістра за спеціальністю "фінанси" здобув у Національній академії управління. Розпочав свою кар'єру в компанії lifecell, займаючи різні керівні посади з 2004 по 2010 роки. Керував напрямками юридичної підтримки та логістики. Паралельно почав в цей час займатись інвестиційною діяльністю.

У 2013 році разом із братом заснував інвестиційну компанію ASTEM і благодійний фонд ASTEM Foundation. У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії “Голос” номером 18 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. 7 вересня 2022 року Верховна Рада призначила народного депутата фракції "Голос" Рустема Умерова головою Фонду державного майна України.

Нагадаємо, раніше сьогодні подав заяву про відставку міністр оборони Олексій Резніков.

Учора президент Володимир Зеленський заявив, що змінить міністра оборони. Раніше LB.ua з посиланням на джерела повідомляв, що Олексія Резнікова збираються відправити у відставку. Натомість міністром оборони може стати нинішній голова Фонду державного майна Рустем Умєров. Президент уже мав із Умєровим зустріч щодо результатів роботи фонду.