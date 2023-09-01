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Вилучення військового ПДФО у громад ослабить їх і позбавить можливості допомагати армії, – АМУ

Представники АМУ зазначають, що збитки цих 754 громад від дій агресора складають 815,61 млрд грн. Натомість від держави вони отримали 6,83 млрд грн для відбудови пошкоджених об’єктів.

Вилучення податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який надходить до місцевих бюджетів від зарплат військовослужбовців, ослабить громади, позбавить їх можливості допомагати силам оборони та надавати якісні послуги жителям. При цьому жодних плюсів для Об’єднаних сил Збройних сил України це не принесе. 

Про це пишуть у своєму матеріалі у "Дзеркалі тижня" радниця голови Асоціації міст України, народна депутатка VII і VIII скликань Оксана Продан та виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Аналітики припускають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін.

"Коли Мінфін пише, що військовий ПДФО збільшилося після 24 лютого 2022-го, то не зазначає, що з того дня кількість воїнів зросла на 700 тисяч за рахунок цивільних. Усі, хто зараз сплачує військовий ПДФО, до мобілізації сплачували в громади ПДФО із зарплат учителів, продавців, робітників, службовців, податок на нерухомість, єдиний податок від підприємницької діяльності. Сьогодні цих податків немає, але є люди. Вони тимчасово змінили спеціальність, узявши до рук зброю для захисту України", – вказують автори. 

Спираючись на дані від 754 громад із 1470, тобто понад 50% усіх в Україні, включно з обласними центрами, що перебувають зараз під контролем України, представники АМУ зазначають, що збитки цих 754 громад від дій агресора складають 815,61 млрд грн. Натомість від держави вони отримали 6,83 млрд грн для відбудови пошкоджених об’єктів.

"Чи достатньо в держави коштів? Ні. Чи стане їх більше, якщо заберуть військовий ПДФО у місцевого самоврядування? Ні. Потрібно допомагати тим, хто працює, хто фінансує оборону й захист із першого дня війни, у кого 64% ПДФО використовуються прозоро", – пишуть експерти.

Вони підкреслюють, що витрати місцевих громад значно відкритіші для контролю як громадянами, так і контролюючими підрозділами, а отже, менш корупційні.

Раніше повідомлялося, що голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко виступив з ініціативою внести зміни до законодавства, щоб громади мали право допомагати не лише тим військовим підрозділам, які зареєстровані на їхній території або входять до сил оборони громади, але й усім іншим. Також Кличко запропонував створити на платформі Асоціації міст України Координаційну раду за участі міських та селищних голів, представників Генштабу та Міноборони, щоб допомога громад була скоординованою і максимально ефективною. 

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