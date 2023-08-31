Радбез доручив перевірити рішення ВЛК про непридатність до військової служби
Радбез доручив перевірити рішення ВЛК про непридатність до військової служби
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У Полтаві затримали блогера, який систематично ображав військових ветеранів (оновлено)
У Полтаві затримали блогера, який систематично ображав військових ветеранів (оновлено)
F-16. Крила для України
F-16. Крила для України
Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
DW: вночі відбулась найбільша атака дронів по РФ і Криму
DW: вночі відбулась найбільша атака дронів по РФ і Криму
«Україна має потенціал стати топконкурентним виробником озброєння у світі», — Сергій Пашинський
«Україна має потенціал стати топконкурентним виробником озброєння у світі», — Сергій Пашинський
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
ГоловнаПолітика

Українці знову перевершили очікування, - Столтенберг про контрнаступ

Союзники допомагають Україні порадами, але зрештою українці самі приймають рішення, як їм воювати.

Українці знову перевершили очікування, - Столтенберг про контрнаступ
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи ситуацію на полі бою в Україні, заявив, що українці знову перевершили очікування.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

“Ми побачили, що українці знову і знову перевершують очікування. Ми повинні пам'ятати, як все почалося торік з повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді експерти вважали, що Україна протримається лише кілька днів чи тижнів”, - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що українці звільнили північ країни, Харківщину та правобережжя Херсонщини. 

“Тому ми маємо їм довіряти. Ми радимо, ми допомагаємо, ми підтримуємо, але зрештою саме українці приймають рішення (як воювати, - ред.)”, - зауважив генсек Альянсу.

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулось понад 40 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Нещодавно ЗСУ мали успіх на напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Вербове.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies