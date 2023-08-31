Було заплановано зібрати гроші на 10 тралів.

Збір грошей на придбання протимінних тралів, який тривав два дні, закінчився успішно.

Про це повідомив волонтер Сергій Притула.

“Люблю таке! Збір перевиконано на 30%!!!” - написав Притула.

Перед тим Сергій Притула оголосив збір на 10 протимінних тралів на танки. Вартість збору становила 40 млн гривень.

Нагадаємо, Фонд компетентної допомоги армії “Повернись живим” передав підрозділам Тероборони першу партію зброї — 200 крупнокаліберних кулеметів, які закупили у рамках спільного з мережею АЗК “ОККО” проєкту “ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів”.