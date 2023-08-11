Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» передав підрозділам Тероборони першу партію зброї — 200 крупнокаліберних кулеметів, які закупили у рамках спільного з мережею АЗК «ОККО» проєкту «ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів».

Про це повідомила пресслужба фонду.

«За допомогою цих крупнокаліберних кулеметів ми можемо знешкоджувати ворожу піхоту та російську легку бронетехніку на відстані до 800 метрів. Також вражати повітряні цілі на низькій висоті, придушувати вогневі точки, опорні пункти противника», — розповів командир кулеметного розрахунку з позивним «Фанат».

Зазначається, що проєкт «ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів» стартував у квітні цього року. Його ціль — зібрати 400 мільйонів гривень, щоб закупити 300 мінометів 82-мм калібру, 200 крупнокаліберних кулеметів і 100 автоматичних 40-мм гранатометів.

Цієї зброї вистачить, щоб забезпечити в належних обсягах 31 бригаду Тероборони, які нині захищають Україну. Зараз зібрано 60% від необхідної суми.

З кожного проданого на АЗК ОККО літра пального Pullls компанія перераховує по 1 гривні на проєкт. Також можна напряму переказати кошти на спецрахунок «Повернись живим».

«Завдяки колаборації Фонду і ОККО, бригади територіальної оборони посилюють свої вогневі спроможності на полі бою новою зброєю. Це вже другий наш спільний з ОККО проєкт, який працює на перемогу. Зараз ми разом озброюємо до зубів Сили територіальної оборони. А перед тим підсилили ЗСУ безпілотними розвідувальними комплексами «ШАРК», — повідомив директор «Повернись живим» Тарас Чмут.

325 мільйонів гривень на 25 розвідувальних комплексів «ШАРК» для Сил оборони України «Повернись живим» і ОККО зібрали у листопаді 2022 року — квітні 2023-го. 14 розвідкомплексів уже працюють на передовій.

Фото: «Повернись живим»

Фото: «Повернись живим»

Фото: «Повернись живим»

Фото: «Повернись живим»

Фото: «Повернись живим»

Фото: «Повернись живим»

Нагадаємо, у липні "Повернись живим" передав Силам тероборони мобільний модульний табір. Проєкт реалізували завдяки народу Польщі та турецькій компанії Baykar.