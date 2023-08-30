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Залужний обговорив із данським колегою навчання українців на F-16

Йдеться не лише про пілотів, але й про інженерів.

Залужний обговорив із данським колегою навчання українців на F-16
Фото: Пресслужба Валерія Залужного

Валерій Залужний провів конструктивну телефонну розмову з начальником Штабу оборони Королівства Данія генералом Флеммінгом Лентфером.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“У фокусі - навчання українських пілотів та інженерів на F-16, яке триває у Данії. Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки”, - написав Залужний.

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Він додав, що з данськими партнерами домовилися розпочати роботу над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні.

Нагадаємо, Нідерланди, Румунія і компанія Lockheed Martin домовилися про створення центру підготовки пілотів F-16.

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