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Третій день поспіль у столиці фіксують температурні рекорди

Середньодобова температура повітря перевищила кліматичну норму на 11,6 градусів Цельсія.

Третій день поспіль у столиці фіксують температурні рекорди
Фото: ЕРА/UPG

Вчора, 29 серпня, у Києві були зафіксовані три температурних рекорди.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Ніч на 29 серпня у Києві виявилась найтеплішою - температура не опустилася нижче 22,8°С. Попереднє рекордне значення, 2015 року, було перевищено на 2,7°С. 

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Крім того, максимальна температура повітря після полудня досягла 35,9°С. Це на 2,2°С вище попереднього рекордного показника 1992 року.

Також і середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень. Вона склала 29,6°С, що перевищило попередній рекордний показник 1992 року на 4,2°С, а кліматичну норму – на 11,6°С.

Нагадаємо, 28 серпня у Києві також були зафіксовані три температурних рекорди.

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