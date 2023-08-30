Третій день поспіль у столиці фіксують температурні рекорди

Вчора, 29 серпня, у Києві були зафіксовані три температурних рекорди.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Ніч на 29 серпня у Києві виявилась найтеплішою - температура не опустилася нижче 22,8°С. Попереднє рекордне значення, 2015 року, було перевищено на 2,7°С.

Крім того, максимальна температура повітря після полудня досягла 35,9°С. Це на 2,2°С вище попереднього рекордного показника 1992 року.

Також і середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень. Вона склала 29,6°С, що перевищило попередній рекордний показник 1992 року на 4,2°С, а кліматичну норму – на 11,6°С.

Нагадаємо, 28 серпня у Києві також були зафіксовані три температурних рекорди.