Україна та Норвегія домовилися про "транспортний безвіз"

Лібералізація вантажних перевезень діятиме щонайменше до червня 2024 року.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури підписало протокол із Міністерством транспорту Королівства Норвегії про "транспортний безвіз".

Про це повідомляє у Facebook Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Тепер двосторонні та транзитні вантажні перевезення будуть здійснюватися без дозволів.

"Розширюємо список країн, з якими фактично діє "транспортний безвіз" – наразі 35 держав. Раніше українські перевізники вантажів незалежно від класу екологічності транспортних засобів, могли їздити до Норвегії лише за наявності дозволу. Тепер же для вантажівок стандарту Євро-5 та вище запроваджується бездозвільний проїзд. Лібералізація вантажних перевезень діятиме щонайменше до 30 червня 2024 року", – заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Спрощений режим починає діяти з 1 вересня 2023 року. Щоб скористатись "транспортним безвізом" у перевізника має бути сертифікат, що підтверджує клас екологічності вантажівки.

Для транспортних засобів нижчого класу екологічності також залишається можливість виконувати перевезення. Українські перевізники зможуть отримати 250 універсальних дозволів та 50 – з/до третіх країн.

Нагадаємо, у червні цього року Україна домовилась про "транспортний безвіз" з Північною Македонією. У листопаді 2022 року Європарламент схвалив "транспортний безвіз" між Євросоюзом та Україною.