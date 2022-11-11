Європарламент схвалив "транспортний безвіз" між ЄС та Україною

Депутати Європарламенту своїм голосуванням ратифікували Угоду про вантажні перевезення автотранспортом. Тепер ратифікувати Угоду має Європейська Рада.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Угода почала діяти ще до завершення ратифікаційних процедур - після підписання в Ліоні в червні 2022 року. Вона скасовує для українських перевізників необхідність отримувати дозволи для виконання двосторонніх і транзитних перевезень територією ЄС.

Завдяки цій Угоді українські водії продовжують використовувати українські посвідчення водія та сертифікати про професійну компетентність для водіння в ЄС, які є в наявності, без необхідності отримувати міжнародне посвідчення водія.

Термін дії Угоди між ЄС та Україною – 1 рік. Україна та ЄС нині працюють над продовженням цього терміну ще на рік. Тривають технічні консультації.

ЄС та Україні ця Угода дозволяє упорядкувати транспортну логістику, яка була порушена через повномасштабне вторгнення Росії до України. З того часу для Міністерства інфраструктури України пріоритетними напрямами роботи є пошук, забезпечення розвитку та підтримання безперебійного функціонування альтернативних логістичних шляхів.

Результатом дії «транспортного безвізу» є збільшення товарообігу. За липень – вересень 2022 року у порівнянні з квітнем – червнем 2022 року фізичний обсяг експорту вантажів збільшився на 54%, а імпорту – на 67%. У грошовому вимірі експорт вантажів збільшився на 3,3%, а імпорт – на 38%.

Від початку дії «транспортного безвізу» з ЄС збільшилася і кількість автоперевізників, які перетинають державний кордон України в напрямку Євросоюзу. За липень-серпень 2022 року їх стало на 21% більше порівняно з травнем-червнем цього ж року. А у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року – на 44%. Також перевізники стали більше разів, на 32%, перетинати кордон.