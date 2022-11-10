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Бельгія перерахувала на рахунок України в МВФ 5 млн євро

Грантові кошти призначені Адміністративному рахунку. 

Бельгія перерахувала на рахунок України в МВФ 5 млн євро
Крісталіна Георгієва і Денис Шмигаль
Фото: mof.gov.ua

Бельгія виділила грантові кошти в сумі 4,96 млн євро для України. Гроші призначені для Адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду в Україні.

Про це в твіттері повідомила директорка МВФ Крісталіна Георгієва. 

"Чудово бачити, як міжнародна спільнота продовжує разом допомагати стабілізувати українську економіку", – зазначила вона. 

Спеціальний рахунок для допомоги Україні був створений у МВФ в квітні. Одними з перших внески робили Канада і Німеччина. Також кошти перераховували Нідерланди. 

Крім того, в жовтні МВФ ще окремо виділив Україні $1,3 млрд. 

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