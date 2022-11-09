Допомога від ЄС у розмірі 18 млрд євро допоможе покрити значну частину дефіциту бюджету, – Шмигаль

Дефіцит бюджету у 2023 році складає 38 млрд доларів.

Надання Європейським Союзом Україні нового пакету допомоги в розмірі 18 млрд євро у наступному році допоможе покрити значну частину дефіциту бюджету, який становить 38 млрд доларів.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Дуже важлива ініціатива, яка підтримає економічну стабільність нашої держави та зміцнить фундамент нашої майбутньої перемоги. Кошти допоможуть покрити значну частину дефіциту бюджету, який складе 38 млрд доларів", – йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за лідерство, а також виконавчому віцепрезиденту Єврокомісії Валдісу Домбровскісу та уряду Чехії за рішуче адвокатування цієї ініціативи в ЄС.

Нагадаємо, сьогодні Європейська Комісія оголосила план надання Україні регулярної макрофінансової допомоги в обсязі до 1,5 млрд євро щомісяця. Загальна сума допомоги складає у 2023 році 18 млрд євро.