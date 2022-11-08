В Україні майже 60% всіх об’єктів підключили до тепла, - Шмигаль

В Україні майже 60% всіх об’єктів вже підключено до тепла.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, повільне підключають південні регіони, але попри бойові дії процес таки розпочався.

"У п’яти областях рівень підключення до тепла становить більш ніж 85%, а ще у двох регіонах він уже сягнув 100%", - додав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що підготовка до зими триває. Продовжують закуповувати резервне обладнання, готувати додаткові пункти обігріву. Крім цього, тривають переговори з міжнародними партнерами про доставку в Україну необхідного обладнання і техніки.

Нагадаємо, третина Рівного не залежить від постачання газу - частину котелень перевели на біомасу, що дозволяє економити понад 100 млн грн.

Днями прем'єр заявив, що 45,6% об’єктів по всій Україні підключені до тепла, у Києві, до прикладу, опалюють 78% будівель.