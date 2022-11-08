Німеччина витратить 83 млрд євро для фіксування обмеження цін на газ і електрику для населення

Німеччина виділяє 83 млрд євро на впровадження ліміту цін на газ і електроенергію в 2023 році.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що ФРН впроваджує план підтримки населення, щоб знизити вплив зростання цін на фінансове становище громадян.

Для фінансування обмеження цін на блакитне паливо та електроенергію в 2023 році уряд Німеччини витратить 83,3 млрд євро, або 42% програми захисту економіки, яка стартувала в жовтні.

Нагадаємо, запаси газу в Німеччині досягли історичного максимуму. Наразі газові сховища у ФРН заповнені на 98,52%.