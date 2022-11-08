На Львівщині у вівторок запроваджено погодинні вимкнення світла

Відключення відбуватимуться з 08:00 до 20:00.

У вівторок, 8 листопада у Львівській області згідно з розпорядженням “Укренерго” буде введено графік погодинних вимкнень.

Про це повідомили у Львівобленерго.

Відключення відбуватимуться з 08:00 до 20:00.

Орієнтовний графік відключень:

від 08:00 до 12:00 – 3 група,

від 12:00 до 17:00 – 2 група,

від 17:00 до 20:00 – 1 група.

Графік впроваджуватимуть не в повному обсязі, час відключення для споживачів складатиме орієнтовно три години.

“Впровадження графіків необхідне для стабілізації роботи енергосистеми. Про всі зміни стосовно відключень додатково повідомлятимемо на нашому сайті та сторінках у соцмережах”, – зазначили енергетики.

Нагадаємо, 8 листопада протягом доби будуть застосовані планові графіки відключень для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.