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Внаслідок підриву на Харківщині постраждав піротехнік

Бажаючі можуть фінансово допомогти постраждалому.

Внаслідок підриву на Харківщині постраждав піротехнік
Фото: Пресслужба Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування

Під час виконання робіт з розмінування території Харківської області сьогодні, 7 листопада, стався підрив, внаслідок якого постраждав начальник відділення піротехнічних робіт лейтенант служби цивільного захисту - Сергій Молчанов.

Про це повідомила пресслужба Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

“Внаслідок підриву, Сергій отримав вибухово-осколкове поранення: травматична ампутація правої стопи. Осколкове поранення м'яких тканин правого плеча та голови”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що наразі постраждалий знаходиться у лікарні, його стан - середньої важкості.

Для тих, хто може допомогти фінансово, у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування надали номер картки: 4149499132101732 (Молчанов Сергій Вікторович). 

Нагадаємо, 26 жовтня на Харківщині загинув піротехнік з Луганської області, десять його колег були поранені.

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