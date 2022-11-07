Внаслідок підриву на Харківщині постраждав піротехнік

Під час виконання робіт з розмінування території Харківської області сьогодні, 7 листопада, стався підрив, внаслідок якого постраждав начальник відділення піротехнічних робіт лейтенант служби цивільного захисту - Сергій Молчанов.

Про це повідомила пресслужба Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

“Внаслідок підриву, Сергій отримав вибухово-осколкове поранення: травматична ампутація правої стопи. Осколкове поранення м'яких тканин правого плеча та голови”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі постраждалий знаходиться у лікарні, його стан - середньої важкості.

Для тих, хто може допомогти фінансово, у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування надали номер картки: 4149499132101732 (Молчанов Сергій Вікторович).

Нагадаємо, 26 жовтня на Харківщині загинув піротехнік з Луганської області, десять його колег були поранені.