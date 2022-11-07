"Подібні фрагменти російських мін, бомб та ракет ми щоденно витягуємо з тіл військових, цивільних і навіть невинних дітей", - заявив Блаженніший Святослав.

Предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав 7 листопада зустрівся з Папою Римським у Ватикані.

Про це йдеться на сайті УГКЦ.

Це перший візит Верховного архиєпископа УГКЦ до Риму після повномасштабного вторгнення Росії.

Глава Української греко-католицької церкви розповів Папі Франциску про війну в Україні і заявив, що вона є "виразно колоніальною", а "пропозиції миру, котрі надходять до нас з Росії, - це ніщо інше, як пацифікація колонії".

"За ними стоїть заперечення права на існування українського народу, його історії, культури і, зокрема, Церкви. Вони несуть у собі заперечення самого права на існування Української держави, визнаної міжнародною спільнотою з її суверенітетом і територіальною цілісністю... У російських пропозиціях миру поки що відсутня будь-яка предметність для діалогу", - сказав глава УГКЦ під час зустрічі.

Папа Франциск висловив свою близькість із українським народом і запевнив, що є поруч із ним у молитві та конкретних діях. Також він розповів про дипломатичні зусилля Святого Престолу для припинення російської агресії та досягнення справедливого миру для українського народу.

"Нашою щоденною турботою також є плекання солідарності всього світу з українцями", - зазначив Папа Франциск.

Також глава УГКЦ подарував Папі фрагмент російської міни, яка в березні знищила фасад храму УГКЦ в Ірпені на Київщині.

Фото: Vatican Media

"Це символічний подарунок не лише тому, що це фрагмент російської міни, котра знищила наш храм у місті-мученику Ірпені, але також тому, що подібні фрагменти російських мін, бомб і ракет ми щоденно витягуємо з тіл військових, цивільних і навіть невинних дітей. Вони є видимими знаками тотального знищення та смерті, які Росія несе на українську землю", - наголосив Блаженніший Святослав.

Нагадаємо, раніше Папа Римський засудив бомбардування Росією українських міст і заявив, що напади спричинили "ураган насильства" проти мирних жителів.

Днями Понтифік заявив, що жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, не притаманна російському народу. На це відреагувала посол України в США Оксана Маркарова.