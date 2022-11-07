Україна почала будувати другий літак Ан-225 "Мрія"

Він готовий уже на 30%.

Державне підприємство "Антонов" працює над конструюванням другого літака Ан-225 "Мрія", повідомляє Bild.

За словами гендиректора держпідприємства Євгена Гаврилова, роботи ведуть у таємному місці. Для "Мрії"-2 використовують як нові деталі, так і запчастини зі знищеного росіянами літака.

Очільник "Антонова" зазначив, що наразі "Мрія"-2 готова на 30%. Вартість проєкту становить 500 млн євро. До збору коштів долучиться міжнародний аеропорт Лейпциг, де наразі тимчасово базується авіакомпанія.

Гаврилов сказав, що в Лейпцигу продаватимуть, зокрема, моделі "Мрії", щоб зібрати гроші на реалізацію будівництва нового літака.

Нагадаємо, 27 лютого Укроборонпром підтвердив, що Росія знищила найбільший і найпотужніший у світі літак українського виробництва Ан-225 "Мрія".

Його відновлення, за інформацією держконцерну, коштуватиме понад 3 млрд доларів і потребуватиме чимало часу.