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Мешканців прикордоння на Чернігівщині закликають переїхати

Районні військові адміністрації та місцеве самоврядування мають провести роботу стосовно обговорення з населенням можливостей таких переселень.

Мешканців прикордоння на Чернігівщині закликають переїхати
Фото: В'ячеслав Чаус

Мешканцям прикордонних населених пунктів Чернігівської області пропонують розглянути варіанти переїзду з потенційно вразливої території

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус

“Практику такого переселення вже маємо в Новгород-Сіверському районі. Людям, які хочуть переїхати в межах району, варто звернутися до РВА”, - написав Чаус.

Він додав, що в РВА допоможуть і з пошуком тимчасового житла, і з переїздом.

Таке рішення пов’язано, зокрема, з тим, що за минулий тиждень на територ області зафіксовано 234 “приходи”, в той час як тижнем раніше - 87.

Чаус розповів, що днями в області очікують чергову партію допомоги від міжнародних партнерів для водолазно-рятувальної станції. Крім того, прийшла перша фура з будматеріалами у рамках співпраці з Францією, у дорозі – генератори, ноутбуки та інше. 

Нагадаємо, Кабмін виділить 34 млн гривень з резервного фонду для державних і комунальних закладів за безоплатне розміщення переселенців.

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