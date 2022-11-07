Мешканців прикордоння на Чернігівщині закликають переїхати

Мешканцям прикордонних населених пунктів Чернігівської області пропонують розглянути варіанти переїзду з потенційно вразливої території.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

“Практику такого переселення вже маємо в Новгород-Сіверському районі. Людям, які хочуть переїхати в межах району, варто звернутися до РВА”, - написав Чаус.

Він додав, що в РВА допоможуть і з пошуком тимчасового житла, і з переїздом.

Таке рішення пов’язано, зокрема, з тим, що за минулий тиждень на територ області зафіксовано 234 “приходи”, в той час як тижнем раніше - 87.

Чаус розповів, що днями в області очікують чергову партію допомоги від міжнародних партнерів для водолазно-рятувальної станції. Крім того, прийшла перша фура з будматеріалами у рамках співпраці з Францією, у дорозі – генератори, ноутбуки та інше.

Нагадаємо, Кабмін виділить 34 млн гривень з резервного фонду для державних і комунальних закладів за безоплатне розміщення переселенців.