Із Литви в Україну прибула перша партія генераторів, - посольство

В Україну з Литви прибула перша партія генераторів (13 одиниць).

Про це повідомили в пресслужбі посольства України в Литві.

За інформацією відомства, придбання цих генераторів стало можливим завдяки підтримці ініціативи зі збору коштів посольства під назвою Aš esu Ukraina.

"Завдяки неймовірній допомозі литовських друзів, ми вже готуємо до відправки другий вантаж для відновлення енергосистеми, щоб в оселях українців були світло, тепло і вода. Кожен внесок – це справді теплі обійми для українців. Щиро вдячні литовському народу та партнерам, які відгукнулася на наш терміновий запит", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно латвійський благодійний фонд Ziedot.lv відправив до України три дизельних генератори та 17 тонн продуктів харчування.

Чехія профінансує купівлю дизельних генераторів для Харківської та Дніпропетровської областей.