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У МОЗ заявили, що кожна лікарня в Україні має генератор на випадок відключення світла

Це можуть бути генератори, які здатні підтримувати роботу цілого корпусу лікарні, або такі,що забезпечують роботу тільки операційних та критично важливого обладнання.

У МОЗ заявили, що кожна лікарня в Україні має генератор на випадок відключення світла
Фото ілюстративне
Фото: Пресслужба МОЗ

Кожен медичний заклад в Україні, який надає стаціонарну та екстрену медичну допомогу, має генератор.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра охорони здоровʼя Богдан Боруховський, повідомляє пресслужба міністерства.

За його словами, кожен медзаклад, який надає спеціалізовану медичну допомогу і має укладений контракт із Національною службою здоров’я, забезпечений щонайменше одним генератором. 

"Під час контрактування із НСЗУ на 2022 рік однією з вимог до закладів, які надають спеціалізовану медичну допомогу, була саме наявність резервного джерела електропостачання. Тому в кожному медзакладі є генератор, але вони різної потужності. Одні мають генератори, які можуть живити весь корпус, приміром, 200 кВт. В інших лікарнях встановлені невеликі генератори на 5-10 кВт. У залежності від можливостей та потреб медзакладу генератори придбавались як за власні кошти, так і коштами власників лікарень — громад або міських та обласних рад", — сказав Боруховський.

Він додав, що в разі вимкнення світла генератор спрацьовує автоматично упродовж декількох секунд.

Також заступник міністр зазначив, що від початку російського повномасштабного вторгнення завдяки міжнародним партнерам українські лікарні отримали понад 400 генераторів. Частину медзаклади придбали самостійно чи за кошти місцевих бюджетів або ж із залученням благодійних організацій.

У МОЗ додали, що міністерство спільно зі Світовим Банком розпочало проєкт із закупівлі 1100 генераторів, які у найкоротші терміни мають з’явитися в українських лікарнях. Ще 170 генераторів медзаклади України отримають від ВООЗ.  

Нагадаємо, Івано-Франківщина отримала генератори від Союзу українців у Румунії. 30 "швидких" і генератори для енергозабезпечення лікарень надійдуть від Іспанії. А Латвія відправила в Україну дизельні генератори і продукти.

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