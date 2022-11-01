МОЗ отримав партію гуманітарної допомоги від партнерів

Міжнародні партнери надіслали в Україну крісла-каталки, медикаменти та засоби індивідуального захисту.
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Зазначається, що цього разу Україна отримала як гуманітарну допомогу:
25 палет крісел-каталок; 70 палет ліків та виробів медичного призначення;27 палет рокситроміцину та засобів індивідуального захисту.
Допомогу надіслали уряд Австрії, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), постачальник обладнання для транспортування людей з інвалідністю Forza Medi India Pvt. Limited (Індія), міжнародна організація HeartTwoHeart з офісом в Україні.
В міністерстві зазначили, що за час воєнного стану понад 4 тис. українських закладів охорони здоров’я отримали більш ніж 9 тис. тонн медичного забезпечення.
Нагадаємо, керівництва МОЗ України та Чехії провели зустріч, на якій, зокрема, обговорювались питання лікування постраждалих через війну українців. Міністр охорони здоров’я Чехії Властіміл Валек зазначив, що Чехія має можливість приймати на лікування більше постраждалих. Це стосується і забезпечення протезування.