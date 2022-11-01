Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, знеструмлено метро та наземний електротранспорт (оновлено)
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, знеструмлено метро та наземний електротранспорт (оновлено)
"Нафтогаз" замість Вітренка очолить міністр розвитку громад Чернишов, – джерела
"Нафтогаз" замість Вітренка очолить міністр розвитку громад Чернишов, – джерела
У Полтавській області чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти (оновлено)
У Полтавській області чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти (оновлено)
В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов
В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов
У Псковській області на аеродромі знищено два Ка-52, ще два пошкоджено, – ГУР
У Псковській області на аеродромі знищено два Ка-52, ще два пошкоджено, – ГУР
У керівництва УПЦ МП Кіровоградської області під час обшуків знайшли антиукраїнські брошури, виготовлені в Росії
У керівництва УПЦ МП Кіровоградської області під час обшуків знайшли антиукраїнські брошури, виготовлені в Росії
Внаслідок російського удару пошкоджено електрооб‘єкт, що живить 350 000 квартир у Києві (оновлено)
Внаслідок російського удару пошкоджено електрооб‘єкт, що живить 350 000 квартир у Києві (оновлено)
Онлайн-школа без світла та інтернету. Як це - розповідають батьки і вчителі
Онлайн-школа без світла та інтернету. Як це - розповідають батьки і вчителі
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

МОЗ отримав партію гуманітарної допомоги від партнерів

За час воєнного стану Україна отримала більше 9 тис. тонн медичного забезпечення.

МОЗ отримав партію гуманітарної допомоги від партнерів
Ілюстративне фото
Фото: Twitter президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса

Міжнародні партнери надіслали в Україну крісла-каталки, медикаменти та засоби індивідуального захисту.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що цього разу Україна отримала як гуманітарну допомогу:

25 палет крісел-каталок; 70 палет ліків та виробів медичного призначення;27 палет рокситроміцину та засобів індивідуального захисту.

Допомогу надіслали уряд Австрії, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), постачальник обладнання для транспортування людей з інвалідністю Forza Medi India Pvt. Limited (Індія), міжнародна організація HeartTwoHeart з офісом в Україні.

В міністерстві зазначили, що за час воєнного стану понад 4 тис. українських закладів охорони здоров’я отримали більш ніж 9 тис. тонн медичного забезпечення.

Нагадаємо, керівництва МОЗ України та Чехії провели зустріч, на якій, зокрема, обговорювались питання лікування постраждалих через війну українців. Міністр охорони здоров’я Чехії Властіміл Валек зазначив, що Чехія має можливість приймати на лікування більше постраждалих. Це стосується і забезпечення протезування. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також