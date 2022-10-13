У Дніпропетровській області 45 лікарень отримали нове медичне обладнання.

Про це йдеться у повідомленні керівника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

За його словами, медикам передали майже 400 одиниць сучасної техніки. Обладнання надійшло від Міністерства охорони здоров’я та Світового банку.

"Це електрокардіографи, рентгени, пересувні апарати ультразвукової діагностики із високою якістю зображення. Є там і модерновий медичний апарат – капнограф. Під час штучної вентиляції легень він слідкує за диханням. Підходить навіть для немовлят", - розповів Резніченко.

Він зазначив, що лікарі Дніпропетровщини зараз працюють на межі можливостей.

"Нова техніка стане у нагоді - допоможе їм швидше ставити точні діагнози та у рази зменшить ризики ускладнень", - підкреслив керівник ОВА.

Фото: Telegram/Дмитро Резніченко

Фото: Telegram/Дмитро Резніченко

Нагадаємо, 11 медзакладів із Харківщини (Барвінкового) та Луганщини (Сєвєродонецька, Рубіжного, Старобільська, Лисичанська) тепер працюють у Дніпропетровській області.

А всесвітньо відома компанія Rolls-Royce відбудує зруйновану російськими обстрілами лікарню на Сумщині.