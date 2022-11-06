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За зібрані через United24 кошти придбали ще 32 "швидкі"

Машини вже поїхали у 9 областей, аби рятувати життя людей.

За зібрані через United24 кошти придбали ще 32 "швидкі"
Фото: скріншот відео

За кошти, зібрані через платформу United24, придбали іще 32 машини швидкої допомоги, укомплектовані найсучаснішим обладнанням.

Про це йдеться в повідомленні на сторінках платформи в соцмережах.

Автомобілі вже відправили в дев'ять областей України для порятунку життів.

За інформацією міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, кошти зібрали на 84 автівки. 

"Майже всі з них вже працюють у регіонах — 40 швидких класу С відправили раніше, зараз ще 32 авто поїхали в Запорізьку, Кіровоградську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Харківську, Черкаську та Чернігівську області", - додав міністр.

Нагадаємо, на початку вересня перші 18 карет швидкої допомоги типу С, закуплені в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської через United24, відправили у п’ять областей України.

Днями командир екіпажу SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман пожертвував $100000 на придбання авто швидкої медичної допомоги для українських лікарів.

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