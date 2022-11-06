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Деякі будинки на одній лінії з лікарнями, - у ДТЕК пояснили, чому в Києві не у всіх вимикають світло

ДТЕК перевірила всі будинки столиці.

Деякі будинки на одній лінії з лікарнями, - у ДТЕК пояснили, чому в Києві не у всіх вимикають світло
Фото: EPA/UPG

Відсутність планових відключень світла в деяких будинках Києва пов'язана з забудовою столиці.

Про це виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Еспресо.

"Це найбільш часте запитання: чому у мене світла немає, а в сусіда є. Справа в тому, що в Києві, і в інших містах дуже висока інтеграція житлової забудови з іншими об'єктами, які не відносяться до житлового фонду. В багатьох будинках змонтовані чи вбудовані об'єкти критичної інфрастуктури, підстанції, які забезпечують воду, зв'язок, сервери, зберігання ліків, розташування органів держвлади, правопорядку та інше. Деякі будинки приєднані на одну лінію з об'єктами критичної інфраструктури, наприклад, з лікарнями. Тому це значить, що неможливо вимкнути будинок, не вимкнувши об'єкт інфраструктури", - розповідає Сахарук.

Він повідомив, що ДТЕК перевірила всі будинки столиці, і не вимикають світло виключно у пов'язаних однією лінією з критичною інфраструктурою. Всі решта будинків вимикаються відповідно до опублікованих графіків.

Нагадаємо, що 6 листопада у столиці та семи областях знову введені в дію графіки погодинних відключень електроенергії.

Міський голова Києва Віталій Кличко не виключає можливості повного блекауту в столиці та закликає мешканців столиці підготувати необхідні запаси і продумати можливість тимчасового переїзду за місто.

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