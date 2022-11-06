Громадяни мають прибути на виклик військкомату начебто для "вручення мобілізаційного розпорядження" та "уточнення облікових даних"

Білорусам почали надсилати повістки.

Про це повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ" з посиланням на офіцера Збройних сил України Анатолія Штефана.

Громадяни мають прибути на виклик військкомату начебто для "вручення мобілізаційного розпорядження" та "уточнення облікових даних", як ідеться в повістці. При собі повинні мати військовий квиток.

Фото: Tеlegram/Анатолій Штефан "Штірліц"

Нагадаємо, днями Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявив, що він не має планів відправляти військовослужбовців воювати в Україну.

Тим часом у Росії офіційно закінчили мобілізацію, та військкомати продовжують набирати "добровольців".