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Білорусам видають повістки з вимогою прибути до військкомату

Громадяни мають прибути на виклик військкомату начебто для "вручення мобілізаційного розпорядження" та "уточнення облікових даних"

Білорусам видають повістки з вимогою прибути до військкомату
Фото: Міноборони Білорусі

Білорусам почали надсилати повістки.

Про це повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ" з посиланням на офіцера Збройних сил України Анатолія Штефана.

Громадяни мають прибути на виклик військкомату начебто для "вручення мобілізаційного розпорядження" та "уточнення облікових даних", як ідеться в повістці. При собі повинні мати військовий квиток.

Фото: Tеlegram/Анатолій Штефан "Штірліц"

Нагадаємо, днями Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявив, що він не має планів відправляти військовослужбовців воювати в Україну.

Тим часом у Росії офіційно закінчили мобілізацію, та військкомати продовжують набирати "добровольців".

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