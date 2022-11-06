​Для переселенців із Кремінної організували безкоштовне проживання у шелтерах Києва

Переселенці з міста Кремінна, що на Луганщині, безкоштовно проживатимуть у шелтерах Києва.

Про це повідомили в пресслужбі Луганської обласної військової адміністрації.

Відповідний меморандум підписали начальник Кремінської міської військової адміністрації Олександр Дунець і директор Київського благодійного фонду "Синергія заради добробуту" Владислав Ткачов.

Проживати у шелтерах можуть як жителі деокупованих населених пунктів Кремінської громади, так і ті, що перебувають на підконтрольній Україні території.

В ОВА додали, що тимчасові прихистки для переселенців мають всі умови для комфортного перебування і соціалізації людей. Також тут є можливість сімейного розміщення.

Нагадаємо, днями Кабмін розширив можливості участі в програмі забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Право на пільговий іпотечний кредит отримали ВПО, які мають житло на території громад, що розташовані у районах проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні/блокаді. Перелік таких громад час од часу оновлює Мінреінтеграції.

Нещодавно на Київщині відкрили ще одне модульне містечко.