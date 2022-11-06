У Молдові затримані десятки представників проросійської партії “Шор”, - ЗМІ
У Молдові затримані десятки представників проросійської партії “Шор”, - ЗМІ
Уночі росіяни вдарили по Запоріжжю: зруйнована будівля підприємства, загинула людина (оновлено)
Уночі росіяни вдарили по Запоріжжю: зруйнована будівля підприємства, загинула людина (оновлено)
Зеленський зустрівся з радником Байдена з питань нацбезпеки і вручив йому орден князя Ярослава Мудрого
Зеленський зустрівся з радником Байдена з питань нацбезпеки і вручив йому орден князя Ярослава Мудрого
Росія проголосувала в ООН за документ із засудженням самої себе
Росія проголосувала в ООН за документ із засудженням самої себе
Наші чарівні Оксани плюватимуть на собачі могили ваших чоловіків, - Данілов відповів Симоньян
Наші чарівні Оксани плюватимуть на собачі могили ваших чоловіків, - Данілов відповів Симоньян
Перші танки від США, Нідерландів та Чехії Україна отримає наступного місяця, - Кулеба
Перші танки від США, Нідерландів та Чехії Україна отримає наступного місяця, - Кулеба
ЗМІ повідомили, що росіяни залишили будівлю Херсонської ОДА
ЗМІ повідомили, що росіяни залишили будівлю Херсонської ОДА
Новий пакет допомоги США. Те, що треба тут і зараз
Новий пакет допомоги США. Те, що треба тут і зараз
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Для переселенців із Кремінної організували безкоштовне проживання у шелтерах Києва

Відповідний меморандум підписала військова адміністрація міста і благодійний фонд.

​Для переселенців із Кремінної організували безкоштовне проживання у шелтерах Києва
Фото: Луганська ОВА

Переселенці з міста Кремінна, що на Луганщині, безкоштовно проживатимуть у шелтерах Києва.

Про це повідомили в пресслужбі Луганської обласної військової адміністрації.

Відповідний меморандум підписали начальник Кремінської міської військової адміністрації Олександр Дунець і директор Київського благодійного фонду "Синергія заради добробуту" Владислав Ткачов. 

Проживати у шелтерах можуть як жителі деокупованих населених пунктів Кремінської громади, так і ті, що перебувають на підконтрольній Україні території.

В ОВА додали, що тимчасові прихистки для переселенців мають всі умови для комфортного перебування і соціалізації людей. Також тут є можливість сімейного розміщення.

Нагадаємо, днями Кабмін розширив можливості участі в програмі забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Право на пільговий іпотечний кредит отримали ВПО, які мають житло на території громад, що розташовані у районах проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні/блокаді. Перелік таких громад час од часу оновлює Мінреінтеграції.

Нещодавно на Київщині відкрили ще одне модульне містечко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також