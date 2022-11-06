Окупанти отримали завдання прорвати оборону ЗСУ на Луганщині, – Гайдай

Російське військове керівництво поставило завдання прорвати оборону Сил оборони у Луганській області, але українські військові потроху просуваються вперед.

Про це повідомив під час марафону UArazom голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Російське військове керівництво поставило завдання прорвати оборону ЗСУ. Тому щодня тривають важкі бої, обстріли. Але це не зупинить наших військових, вони щодня просуваються уперед – до звільнення Луганщини, хоча просування не таке стрімке, як нам хотілося б”, – поінформував очільник ОВА.

За його інформацією, у районі Макіївки на Сватівщині росіяни втратили близько 500 військових. Тіла загиблих росіян не забирають, щоб не виплачувати родичам компенсації.

"Рашисти також не полишають спроб знову захопити Білогорівку, адже розуміють, якщо їх відкинуть далі від населеного пункту-плацдарму, ЗСУ звільнять наступним Лисичанськ. Під натиском наших захисників в інших містах області Сєвєродонецьк ворог просто залишить", – зазначив Гайдай.

З невеликих сіл росіяни вигнали всіх жителів, аби ті не допомагали ЗСУ.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Зибине Харківської області, Білогорівка на Луганщині; Андріївка, Бахмутське, Берестове, Майорськ, Макіївка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне, Павлівка, Яковлівка і Ямполівка на Донеччині та Щербаки Запорізької області.