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Генштаб показав фото роботи німецьких зеніток Gepard

Німецька установка має автоматизовану систему управління вогнем.

Генштаб показав фото роботи німецьких зеніток Gepard
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив фото роботи зенітних установок Gepard, які Україна отримала від Німеччини.

Фото оприлюднені на сторінці Генштабу у Facebook.

"Екіпажі зенітних самохідних артилерійських установок Gepard охороняють українське небо. Вірте воїнам!" - наголосили у повідомленні. 

Зазначимо, що ЗСУ з допомогою "Gepard" уражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 км. Їхній екіпаж складається лише із трьох осіб: водія, командира і навідника.

Gepard - німецька зенітна установка виробництва компанії Krauss-Maffei у співпраці з іншими підприємствами. Призначена для захисту бронетанкових колон на марші та стаціонарних об'єктів від атак з вертольотів і літаків на малих і надмалих висотах вдень і вночі при будь-яких погодних умовах і в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника.

Німецька установка має автоматизовану систему управління вогнем. Вона під час стрільби враховує атмосферний тиск, температуру та вологість повітря, а також швидкість і напрямок вітру. Усе це дозволяє економити час навідника.

Нагадаємо, що Швейцарія знову відхилила запит Німеччини на дозвіл реекспортувати вироблені в Швейцарії боєприпаси в Україну.

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