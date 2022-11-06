Кремль перекладає на генералів провину за поразки у війні, - британська розвідка

Звільненнями в командуванні армії Кремль намагається перекласти провину за поразки у війні проти України.

Про це повідомляється на Twitter-сторінці Міністерства оборони Великобританії.

Так, 3 листопада генерал-майора Олександра Лінькова було призначено тимчасово виконуючим обов’язки командувача Центрального військового округу РФ. Зокрема, Ліньков змінив генерал-полковника Олександра Лапіна, якого нібито було звільнено з посади наприкінці жовтня 2022 року.

"Якщо підтвердиться, це стане результатом серії звільнень старшого російського військового командування з початку вторгнення в лютому 2022 року. Командувачі Східного, Південного та Західного військових округів були замінені на початку цього року", - повідомляють у розвідці.

У Міноборони Британії нагадують, що Лапіна широко критикували за "низьку результативність на полі бою в Україні". А саме це робили лідер Чечні Рамзан Кадиров і глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

"Ці звільнення є зразком звинувачення вищих російських військових командирів за невдачі в досягненні російських цілей на полі бою. Частково це, ймовірно, спроба ізолювати та відвести провину від російського вищого керівництва", - припускають у розвідці.

Як вважає російський бізнесмен Михайло Ходорковський, власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин зараз має більший вплив у російській політиці, ніж міністр закордонних справ Сергій Лавров і міністр оборони Сергій Шойгу.

8 жовтня британська розвідка повідомляла, що у Росії дедалі більше представників еліти критикують військове керівництво через невдачі у війні проти України.