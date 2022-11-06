​Унаслідок російських обстрілів Миколаївщини пошкоджений промисловий об’єкт

Уночі 6 листопада росіяни обстріляли Галицинівську і Широківську громади Миколаївської області.
Про це повідомляє у Facebook Миколаївська ОВА.
“6 листопада з 02:05 ворог завдавав ударів по населеному пункту Галицинівської громади. Влучання в об’єкт промислової інфраструктури. Постраждалих немає”, – йдеться у дописі.
Також зазначається, що близько 02:00 ночі були обстріли за межами населеного пункту Широківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.
Нагадаємо, у ніч із 4 на 5 листопада на Миколаївщині Сили оборони знищили шість ударних ворожих дронів.